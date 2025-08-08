  • USD: 40,55 - 40,63
Güler, Yerlikaya ve Kalın bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görüşme gerçekleştirdi.

Ekleme: 8.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 8.08.2025 - 14:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.