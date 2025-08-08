Eğlencenin sonu kötü bitti! Hayatını kaybetti

  • USD: 40,55 - 40,63
Bilecik Atatürk Ormanı'nda alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kötü bir sonla bitti. Tartışma kavgaya dönüşünce Cengiz Uçar arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Ekleme: 8.08.2025 - 10:28 Güncelleme: 8.08.2025 - 10:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Korkunç olay Bilecik Atatürk Ormanı'nda yaşandı. Ormana giden 5 kişilik bir arkadaş grubu alkol almaya başladı. İlerleyen zamanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubunda bulunan H.B. ile Cengiz Uçar arasında tartışma çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından H.B. kavga esnasında yaralanarak arabasından aldığı tüfek ile Cengiz Uçar'a ateş etti. Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan H.B. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinden sonra Cengiz Uçar'ın cansız bedenide Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.