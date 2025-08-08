Diyarbakır’da korkutan yangın

  • USD: 40,55 - 40,63
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 8.08.2025 - 11:33 Güncelleme: 8.08.2025 - 11:34
Diyarbakır’da korkutan yangınKayapınar ilçesinde gece 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜKKANLAR KULLANILAMAZ HALDE

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle uzun süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, 3 dükkan, 22 traktörler ve 1 oto otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

