Diyarbakır’da korkutan yangın

Kayapınar ilçesinde gece 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle uzun süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, 3 dükkan, 22 traktörler ve 1 oto otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.