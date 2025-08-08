Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Balıkesir'de merkez üssü Sıdırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin verileri paylaştı.

Balıkesir gece yarısı sallandı. Sındırgı ilçesinde geç saatlerde meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılara dair açıklama geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 03.21'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem yerin 9.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.