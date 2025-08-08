Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'nin açıkladığı gümrük tarifeleri ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Gram altın güne 4.446,82 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos 2025 2024 altın fiyatları...

Güvenli liman varlıklardan olan altın, jeopolitik riskler ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifelerinin etkisiyle yükseliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 415 bin 500 lira, en yüksek 4 milyon 440 bin 718 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün günün sonunda yüzde 1,7 artışla 4 milyon 425 bin lira oldu.Serbest piyasada ise gram altın şu sıralar 4.446,82 TL'den, çeyrek altın ise 7.295,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 8 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.446,33Satış 4.446,82Alış 7.234,00Satış 7.295,00Alış 14.462,00Satış 14.589,00Alış 28.835,00Satış 29.045,00