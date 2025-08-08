Aile içi kavganın sonu kanlı bitti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'nde aile içinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Gülten Bakan (42) ile kayınbiraderi Mehmet Bakan'ın (60), tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.