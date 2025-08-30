Ukrayna suikastla sarsıldı! Kurye kılığında infazı gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zolodimir Zelenskiy, ülkenin batısındaki Lviv kentinde 54 yaşındaki Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy'in vurularak öldürüldüğünü belirtti.Zelenskiy, X'te yaptığı paylaşımda, 'İçişleri Bakanı İgor Klimenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv'de işlenen korkunç bir cinayetin ilk bilinen ayrıntılarını bildirdi. Andrey Parubiy öldürüldü.' ifadelerini kullandı.Saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Parubiy'e suikast düzenleyen şahsın bir kurye olduğu ifade edildi.Ukrayna medyası, kurye kılığına giren saldırganın Parubiy'e sekiz el ateş ettiğini bildirdi. Saldırgan daha sonra tabancasını çantasına koydu ve elektrikli bisikletiyle olay yerinden uzaklaştı.Kasım 2013'te Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçen dönemin Rusya yanlısı hükümetine tepki olarak başlayan Kiev Maidan gösterilerinde Parubiy, aktivistlerin liderlerinden biri olmuştu.2014'teki devrimin ardından 6 ay Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak görev yapan Parubiy, 2016-2019 yılları arasında da Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüttü.