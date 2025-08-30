Ömer Çelik'ten Siyonist bakana sert tepki! “Bunları yapanlar modern zamanın Nazileridir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak İsrailli Bakan Ben-Gvir’in paylaşımına sert tepki gösterdi.Çelik, “Gazze’ye saldırı dünyaya saldırıdır. Hamas terör örgütü değildir. İsrail, katliamla anılan bir şebekeden ibarettir” ifadelerini kullandı.Çelik, İsrail’in Hamas’a yönelik yaklaşımını eleştirerek şunları söyledi:“O zaman Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır. İsrail, seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadı, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz?”“Bu şebekenin mensupları, mahkumiyet ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğunu sanıyor. Bunları yapanlar modern zamanın Nazileridir.”Çelik, İsrail’in kendini savunma söylemlerini eleştirerek, “İsrail katliam ile anılan bir şebekeden ibarettir. Gazze’ye saldırı dünyaya saldırıdır” dedi. Ayrıca İsrail’in, meşruiyet ve ahlak üstünlüğünü kendinde sanarak halüsinasyon içinde olduğunu belirtti.Çelik, Eylül ayında birçok devletin Filistin devletini tanıyacağını hatırlatarak, İsrail’in hâlâ propaganda merkezlerini çalıştırmaya devam ettiğini ve bu süreçte silah şirketlerinin veri sağladığını vurguladı.