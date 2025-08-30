Koltuk kavgasında kılıçlar çekildi! Altılı Masa'yı hatırlatıp anketleri işaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi’nde kavga da kaos da bitmedi… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkları birer birer ortaya çıkan CHP’de gözler 15 Eylül’de yapılacak şaibeli kurultay davasına kilitlendi. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda genel başkanlık koltuğuna yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının üzerini şimdiden çizdi! CHP’nin fondaş medyasına konuşan Özgür Özel’den ise Kılıçdaroğlu’na sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa’dan aday çıktığı dönemi hatırlatan Özel, bir dönem uğruna gözyaşı döktüğü genel başkanına anketler üzerinden yüklendi: O süreçte önem vermedik…
Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkları birer birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da kurultay gerilimi yaşanıyor…
CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayına "şaibe karıştığı" iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözler 15 Eylül'de yapılacak mahkemeye odaklandı.
ÖZEL'İN KOLTUĞU KORUMA TELAŞI!
Davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetiminin söz sahibi olması beklenirken, Özgür Özel ve ekibinde panik başladı. Bir yandan CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarını örtbas etme çabasına giren Özgür Özel, bir yandan da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına başladı. İkili arasında soğuk rüzgarlar eserken gerilim her geçen gün tırmandı.
KILIÇDAROĞLU VAZGEÇMİYOR: KAYYUM GELSE DAHA MI İYİ OLUR!
Mutlak butlan kararı çıkması durumunda partiyi kayyuma teslim etmeyeceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mahkeme kararını 'Tanımıyorum' diyemem. Bu partiyi 13 yıl ben yönettim. Kayyum gelse daha mı iyi olur" diyerek koltuğa yeşil ışık yakması, Özgür Özel ve ekibinde panik yarattı.
İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞININ ÜZERİNİ ÇİZDİ!
Adım adım genel başkanlık koltuğuna ilerleyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili de partiyi karıştıracak bir çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu yolsuzluk suçundan tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıktı.
İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olmamasını ve CHP'nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması gerektiğini belirterek "Ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası; CHP yeni bir aday belirlemeli" dediği iddiası ortaya atıldı.
ÖZEL ANKETLERİ HATIRLATTI
Özgür Özel ise gerilimi tırmandıracak yeni bir açıklama yaptı. CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesine konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasının yanlış olduğunu belirterek 'anket yapılmalıydı' ifadesini kullandı. O dönem "Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim" dediğini ancak parti içinde de eleştirildiğini belirten Özgür Özel, "Ölçme değerlendirmeye çok inanıyorum.
"PARTİ İÇİNDE ELEŞTİRİLDİM"
O dönemde de ben hep 'Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim'i savundum. Hatta bu yüzden parti içinde eleştirildim, 'Neden anketlere vurgu yapıyorsun' diye... 'En garanti adayı belirlemek lazım' diye düşünüyordum. Özetle o süreçte ölçme değerlendirmeye yeterince önem vermedik. Herhalde en büyük eksiklik o" ifadelerini kullandı.
ADAYLIĞI SONRASI GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ!
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması sonrası partisinin grup toplantısına son kez konuşurken, Özgür Özel böyle gözyaşı dökmüştü!