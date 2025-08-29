Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 MEB takvimi ile ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların açılış tarihi belli oldu!

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılış tarihini merak ediyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde ders zilinin ne zaman çalacağı, MEB tarafından yayımlanan akademik takvimle netleşti. Özellikle 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler için uyum haftası süreci ayrı bir önem taşıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, dersler bu hafta mı başlıyor?

Yeni eğitim öğretim dönemi için son hazırlıklar yapılırken, öğrenciler ve aileler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime çevirdi. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların açılış tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2025-2026 okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte dersler başlayacak?OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?Okullar bu yıl 8 Eylül tarihinde açılacak. Ancak kaynaştırma eğitimine gelecek olan 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için bu süre 1 hafta önce başlayacak. Kaynaştırma öğrencileri, 1 Eylül tarihinde dersliklerinde hazır olacak.ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 CumaBirinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 CumaOKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.