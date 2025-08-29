Çanakkale Kocabaş Çayı'nda kuraklık: Toplu balık ölümleri yaşanıyor

Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanırken, bölgede kötü koku ve çevresel kirlilik oluştu.

Çanakkale'de bulunan Kocabaş Çayı alarm veriyor...



Ülke genelinde sıcak hava dalgası etkili olurken, Çanakkale'de de yaz mevsiminin yağışsız geçmesi su kaynaklarını tehlike altına soktu.



TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR



Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle de toplu balık ölümleri yaşandı.



Kuraklığın etkisini arttırdığı bölgede, kötü koku ve çevresel kirliliğin oluşmasının yanısıra su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü.



SUYUN ÇEKİLMESİYLE EKOSİSTEM ZARAR GÖRDÜ



Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkansız hale geldi.

Kaynak: İHA