Fahiş fiyatlara karşı yeni adım! Bakanlık harekete geçti: Hal yasasında yeni düzenleme

Fahiş fiyatla mücadele için iktidar geçen dönemde önemli adımlar attı. Fahiş fiyat ve spekülasyonculara verilen cezalar ağırlaştırıldı. Bu önlemler belli ölçüde vurguncuların önüne geçip fahiş fiyat ve piyasa spekülasyoncularını engelledi.Ancak bazı alanlardaki istismarların sürdüğü görüldü.Son dönemde özellikle meyve-sebzedeki tarladan çıkış ile vatandaşın önüne gelen üründeki büyük fiyat farkları tartışma konusu olmaya başladı. Bunun en önemli nedenlerinden birinin hallerdeki uygulamalar olduğunu savunuldu. Bu durum üzerine ilgili bakanlıklar harekete geçti.Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Sebze ve meyvelerin toptan fiyatları, perakende fiyatları ve toptan işlem hacimleri yakından takip edilerek, yoğun denetim faaliyetleri yürütülmekte ve mevzuata aykırı eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli idari yaptırım kararları alınmaktadır' diye konuştu.Bolat, son dönemde tartışmalara neden olan Hal Kanununu da masaya yatırdıkları mesajı verdi ve 'Hal Kanununda, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmış olup, sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle değişiklik çalışmaları yürütülmektedir' dedi.