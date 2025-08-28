Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma Sanayiimiz her alanda destan yazıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'MİLLETÇE BERABER OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İLAN ETTİK'TEKNOFEST Mavi Vatan'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Işığınız hiç eksik olmasın. Milletimizde önemli bir yere sahip olan Ağustos ayındayız. Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Malazgirt 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Milletçe beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.'ÜÇ GURUR VERİCİ ADIMI AYNI ANDA ATTIK'Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Savunma Sanayii adına 3 gurur verici adımı aynı anda attık. ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. Bugün de İstanbul Tersane Komutanlığındayız. Zafer Haftası'nı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Çelik Kubbe sistemlerini envantere aldık.'ZAFER HAFTAMIZIN HAKKINI VERDİK'Muhalefet gibi kuru söylentilerle bugünleri geçirmiyoruz. Dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası'nı tebrik ediyorum. Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların hakkını ödeyemeyiz. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır onların sayesinde sürdürüyoruz.Hayranlık uyandıran bir gençlik görüyorum. Milletimize verdiğiniz güven için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Şu an burada güçlü Türkiye'nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum.'SAVUNMA SANAYİMİZ DESTAN YAZIYOR'Engellere rağmen azmin neleri başarabildiğini görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayii'ne bakıyor. Savunma Sanayiimiz her alanda destan yazıyor. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizi yakalamıyorlar.Bugünlere kolay gelmedik. Hayal görüyorsun diyenlere prim vermedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik. Mühendislerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik.Savarona yıllarca kaderine terk edildi. Savarona gemisi ziyaret edilebilecek. TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Bunun bir yapıyoruz inşallah. TCG Anadolu'da Bayraktar TB-2, TB-3 ve Kızılelma'nın yanı sıra zırhlı araçlarımız da yer alacak.'