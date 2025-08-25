Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İstanbul'da da hissedildi! 25 Ağustos 2025 son depremler listesi

Saat 11:15’te Bursa ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Balıkesir depreminin artçıları sürerken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bursa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve merkez üssü neresi sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin detaylar.

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1'lik depremin etkileri sürerken artçı sarsıntılardan etkilenen Bursa, Yalova, İstanbul gibi şehirler de teyakkuza geçti. Dün akşam meydana gelen Sındırgı merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah Bursa'nın çeşitli ilçelerinde ve İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?SON DAKİKA: BURSA'DA DEPREM!Depreme ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.Saat 11:15'te meydana gelen depremin merkez üssü Bursa Mudanya olarak açıklanırken depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu belirlendi.