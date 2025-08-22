Memur zammı ne zaman açıklanacak? Gözler Hakem Kurulu’nda!

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinde taraflar, mali ve sosyal haklarda 58, hizmet kollarında ise 311 madde olmak üzere toplam 369 maddede uzlaşı sağladı. Ancak zam oranı konusunda anlaşma çıkmadı.Son teklif 18 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulmuştu. Buna göre;- 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7,- 2027 yılı için ilk ve ikinci 6 ayda yüzde 4 zam önerilmişti.Ayrıca aylık taban ücrete 1000 TL artış teklif edildi. Ancak Memur-Sen bu teklifi yeterli bulmadı ve taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı.BAŞVURU İÇİN SON GÜN!Resmi takvime göre; uzlaşı için son tarih 19 Ağustos olarak belirlenmişti. Sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınması için verilen 3 günlük sürenin sonuna gelindi. 22 Ağustos itibarıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru için son gün.MEMUR ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?Memur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru yapmayacağını açıklamasının ardından gözler işvereni temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlığın süreci Hakem Kurulu'na taşıması bekleniyor. Kurul, başvurudan itibaren 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda. Başvuru bugün yapılırsa, zam ve diğer haklarla ilgili karar 27 Ağustos'a kadar netleşmiş olacak.Böylece milyonlarca memur ve emeklinin 2026 ve 2027 zam oranları, mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 ay oluşan enflasyon kadar maaş artışı alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya çıkan zam oranlarını ocak ve temmuz aylarında maaşlarına ekliyor. Buna ilaveten 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse fark ödeniyor.TCMB HANGİ ORANLARI AÇIKLADI?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu hedefleri olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefleri olarak koruduklarını ifade ederek '2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz' açıklamasında bulundu.BU ORANLAR NEYİ İFADE EDİYOR?2025 sonunda enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. 2025 sonunda enflasyonun yüzde 29 olması durumunda ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.56 olacak.MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BU ORANLARIN ETKİSİ VAR MI?Memurlar ve memur emeklilerinin zam oranları bu ay sonunda belirlenecek ancak enflasyon farkı alıp almayacakları temmuzda verilen yüzde 5 zamma göre hesaplanacak. Buna göre memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 enflasyon farkı alacak. Ardından toplu sözleşmede belirlenecek zam oranına eklenecek. Zam oranı, ocak ayında enflasyon farkıyla artacak.