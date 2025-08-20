Yunanistan’ın hesapları altüst oldu! KAAN’a katılmak İçin bir ülke daha sıraya girdi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma atılımı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Bölgesel dengeleri altüst edecek yeni bir hamleyle, Mısır gözünü Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN programına dikti.Ankara-Kahire hattında yaşanan bu tarihi yakınlaşma, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, tüm Orta Doğu'nun askeri haritasını değiştirecek potansiyele sahip.The Arab Weeklyve Global info'ya göre, Mısır'ın bu stratejik hamlesi, Tel Aviv'in ABD desteğiyle on yıllardır sürdürdüğü hava hâkimiyetini yeniden şekillendirecek.Uzmanlar, Ankara ve Kahire'nin savunma sanayinde kendi kendine yeterliliği artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediği için bu işbirliğinin askeri bir son nokta değil, yeni bir başlangıç olduğunu yazdı. Mısır başta olmak üzere 2 ülkede hazırlanan raporda, sürecin artık gizli yürütülmediğini ve her iki tarafın da Washington ve AB ile köprüleri yakmamaya özen gösterdiği yazıldı.Mısır'ın KAAN programına olan ilgisi ilk olarak Eylül 2024'te Cumhurbaşkanı Abdülfettah el‑Sisi'nin Ankara ziyareti sırasında gündeme geldi.Ziyarette Sisi, Türkiye'nin “Demir Kubbe” tarzı hava savunma sistemine olan ilgisini de dile getirdi.Mısır Hava Kuvvetleri heyetlerinin müteakip ziyaretleri ve Mısır Silahlı Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ahmed Halife'nin Mayıs 2025'teki Ankara ziyaretiyle, eğitim, teknoloji transferi ve bilgi paylaşımını kapsayan diyalog derinleşti.Diplomatik kaynaklara göre, Mısır'ın KAAN programına katılımını resmîleştirecek anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanması bekleniyor.KAAN projesine yönelik ilgi yalnızca Mısır ile sınırlı kalmadı. İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri de projeye dahil olma niyetinde.KAAN, Türkiye'nin yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştığı beşinci nesil bir savaş uçağıdır. Jet, ilk olarak 2023 yılında kamuoyuna tanıtıldı ve 2024 yılının başlarında ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.Seri üretiminin 2028 yılında başlaması planlanıyor.Mısırlı kaynaklar, Kahire basınına yaptıkları açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:“İran destekli projelerin azalması ve İsrail programlarının hâkimiyeti göz önüne alındığında, Türkiye'nin gizli uçaklar ve gelişmiş insansız hava araçları konusundaki uzmanlığından yararlanmanın hayati önem taşıdığını” vurguladı.Global info'nun da haberinde ayrıca şu ifadeye yer verildi:“Türkiye, bölgede çok önemli bir ivme kazandı.”KAAN programında Mısır, İspanya ve BAE'nin yer almasının, askeri‑endüstriyel sektör açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildiği ele alındı.Haberde, “KAAN ile ilgili bu gelişmenin yatırımları artıracağı, üretimi hızlandıracağı ve küresel rekabet gücünü artıracağı” vurgulandı.