Tacizciye fırıncı tokadı! Yumruklardan kaçamadı

Silivri'de simit alan kadın, iddiaya göre pastane önünde bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadının yardım istemesinin ardından pastane çalışanı tacizciyi kovalayıp yumruk atarak uzaklaştırırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Tacizciye fırıncı tokadı! Yumruklardan kaçamadıİstanbul Silivri'de sabah işe gitmeden önce simit alan kadın, pastane önünde bekleyen adamın sözlü tacizine uğradı.

Korkarak pastane çalışanlarından yardım isteyen kadın olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

PASTANECİYİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Bu sırada pastane içerisindeki çalışanlara bakan adam, içeriden koşarak gelen kişiyi görünce kaçmaya başladı.

TACİZCİYİ YAKALAYARAK, YUMRUKLADI

Caddenin sonuna kadar tacizciyi kovalayan pastane çalışanı yumruk atarak şüpheliyi uzaklaştırdı.

Olayın ardından kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.