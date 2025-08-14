Canlı yayında “Atom Bombası” tarifi! İzleyenleri ekrana kilitledi

Genetik Diyetisyen Esra Şahin'in katıldığı Beyaz TV'de yayınlanan Nilüfer Batur'un sunduğu Nilüfer Zamanı programında, kendisinin geliştirdiği bağışıklığı güçlendiren ballardan yaptığı “Atom Bombası” tarifini paylaştı.Gerçek balın kristalleştiğinden bahseden Genetik Diyetisyen Esra Şahin “Gerçek bal böyle kristalleşir. Bal böyle değilse sıvıysa hemen bırakın. Balın bir gerçekliği yoktur. Bal kristalleşmelidir.” dedi.Balın kristalleşmesinin gerçek versiyonu olmasını duyan Nilüfer Batur “Ben bu versiyonunun gerçek olmayan versiyon olduğunu biliyordum.” dedi.Çocuklar ve yetişkinler için “Atom Bombası” tarifinin öneminden bahsedildiği program izleyenleri ekran başına kilitledi.