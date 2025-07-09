WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor! Artık duvar kağıtları...

WhatsApp'ın iOS platformundaki son güncellemesi bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Meta'nın bu güncellemeyi test aşamasını tamamladıktan sonra önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar ile paylaşması bekleniyor.Yeni sürüm ile birlikte birçok yeni özellik gelirken en dikkat çekeni ise yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturma özelliği oldu.Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar sohbet teması ayarlarına girdiklerinde 'Yapay zeka ile oluştur' seçeneğini görecek. Bu seçeneğe tıklandığında kullanıcıdan kısa bir komut veya metin girmesi talep ediliyor.Bu komut ile birlikte WhatsApp arka planınıza uygun bir görsel hazırlanıyor ve hazırlanan görsel size iletiliyor.Bu sayede herkes yapay zeka desteği ile WhatsApp'ını özelleştirebiliyor.