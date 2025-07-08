Osman Gökçek'ten CHP'ye baklava kutulu gönderme! 'Rüşvet için CHP'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'de baklava kutusundan çıkan eurolara tepki gösterdi. Osman Gökçek paylaşımında “Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler kusura bakmayın, bu baklavanın içinde Euro yok… Ama yine de afiyetle yiyebilirsiniz!” ifadelerini kullandı.Gökçek, “Değerli takipcilerim biliyorsunuz, dün Cumhuriyet Halk Partisi, baklava kutularının içerisinde euroları taşırken görüntülendi ve biz de diyoruz ki rüşvet için CHP diyoruz. Ve bugün, bu konuya dikkat çekmek için, bu tepsiye ‘Rüşvet için CHP' yazdırarak Meclis'imize bu baklama tepsisini getirdik Cumhuriyet Halk Partiler afiyetle yiyin diyorum.” dedi.