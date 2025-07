İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele, kararlılıkla sürüyor...Güvenlik güçleri, yurt içinde ve yurt dışında, uyuşturucu madde üreten, satışını gerçekleştirerek vatandaşı zehirleyenleri bir bir yakalayıp, adalete teslim ediyor.OPERASYONUN GELİŞMELERİ AKTARILDISon olarak İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç'in Oslo kentinde ortak olarak düzenenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalanmıştı.Operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kez de gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığını duyurdu.'17 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI'Bakan Yerlikaya, operasyonda 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediğimiz ortak operasyonlar sonrası yurt içinde yaptığımız çalışmalarda 365 kg uyuşturucu madde ele geçirdik. Operasyonda uyuşturucu madde taciri 26 şüpheliyi yakaladık. 17'si tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.'257 KG SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve İnterpol Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde ticaretine yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da düzenlenen ortak operasyonlar sonrası elde edilen bilgiler sonrası yaptığımız çalışmalarda; 257 kg skunk, 108 kg kokain ve muhtelif miktarda metamfetamin ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.'EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNİ KARARTMALARINA MÜSAADE ETMİYORUZ'İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.