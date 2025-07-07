AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'CHP, yalan makinesine dönmüş durumda'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İZMİR BÜYÜKŞEHİR'E OPERASYONTUNÇ SOYER TUTUKLANDI“Biliyorsunuz biz yayınımızda özellikle bu kooperatiflerle ilgili olan noktadaki tüm hadiseyi detaylarıyla dile getirdik. Tabii bunun daha sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı zannediyorum bir belge yayınladılar. Ben de tamamen internetten gördüm. Bunun üstüne bir soruşturma başlatıldığı söyleniyor. Şimdi bunu binlerce defa zaten buradaki insanlar dile getirdi. Bunu biz dile getirmedik sadecein sabaha akşam kapısının önünde tüm programlara katılan Cumhuriyet Halk Partisi için cansiparane çalışan insanların kooperatifi burası. Bu insanlar mağdur oldu. Yani CHP'liler mağdur oldu.”Bugün bir tane kooperatifteki kişiyle görüşüyorum. İsmini ver derse verebilirim. Diyor ki ‘Ali Mahir Başarır'ı defalarca kez aradım. Hatta üç defa telefonu açtı, Kendisiyle görüştük. Bakın burada çok büyük bir hadise var Sayın başkanım. Bu konuyla alakalı hakikaten büyük bir yargı olayı olacak. Bunların hepsi büyük sıkıntıya girecek.' diye, söyledim diyor. ‘Ben Özgür Özel'in vekili miyim? Ben Özgür Özel'in danışmanı mıyım? Gidin derdinizi onu anlattın.' dedi ve telefonu kapattı diyor. Bunu ben demiyorum. Şu anda kooperatif üyeleri telefonumu kilitlemiş durumdalar. Sabah biri arıyor, akşam biri arıyor. Cevap vermekte inanın ki zorlanıyorum. Bir Ankara milletvekili olarak şu anda bu kooperatifteki üye olan vatandaşların inanın birçok sorununa vakıf durumdayım. Bugün beni arayan kişi diyor ki, ‘3 milyon TL para verdim. Gittim bu kooperatiften kendime yer aldım diyor. Bütün mal varlığım gitti Osman Bey. Bizi dolandırdı bunlar.' diyor. Ya adam feryat ediyor. Kolay değil. Bazıları daha düşük paralara almış. Bazıları daha yüksek paralara almış. Ama bugünkü arayan beni, ‘3 milyona aldım ben ağabey.' dedi.”“Bakın, Burhanettin Bulut.. Yanına gittik diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, zannediyorum genel başkan yardımcısı. Burhanettin Bulut'a gittim. Yanına adamlar çağırdı genel merkezde, bizi korkuttular.' diyor. Yani bu konuyu konuşmayacaksınız kardeşim, dediler.'diyor. Soyulduk, perişan olduk.' diyor. Bakın bunlar CHP'li. Cep telefonumda mesajları var. CHP genel merkezi'nin önünde, ellerinde bayraklarla gittikleri programların da fotoğraflarını atmışlar. Yani adamlar hakiki CHP'li. ‘Her şeyi, herkes biliyordu.' diyorlar. En son Veli Ağbaba'ya gittik ve söyledik. O da bizi salladı, bir kenara attı.' diyorlar. Zaten . Cumhuriyet Halk Partisi'nde Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır'ı herkes az çok tanıyor. Ne tür işlerin içerisinde oldukları, Mezitli'deki arsa işlerinin içerisinde, bakın bunu defalarca kez söylüyorum. İzmir'i de söyledik. Hamd olsun bugün haklılığımız ortaya çıktı. Mezitli'deki pislikler de ortaya çıkacak.Ali Mahir Başarır'ın parmağının olduğu Mezitli'deki inşallah o imar artışlarıyla ilgili durumların da ortaya çıkacağına kesinlikle inanıyorum. Çünkü oradan da çok ses geliyor. Oradan de beni çok vatandaş arıyor. Yani Veli Ağbaba'nın bu işlerin içinde olduğu söyleniyor. Bunun ortaya çıkması lazım. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hangi noktada ne yaparlarsa yapılsın, Veli Ağbaba'nın söylendiği noktalarda bu tür vatandaşları gönderdikleri için, çok özür diliyorum. CHP içerisindeki lakabı ‘Kaypak Veli.' Bakın çok net söylüyorum? ‘Kaypak Veli' diyorlar. Ve herkesin bu yaptığı işlerle alakalı, insanları sallaması... Bunu bütün CHP genel merkezi biliyor. Bunu kendi seçildiği ildeki esnafa gidin Veli Ağbaba'yla ilgili soruyu sorun, size bu noktada nasıl bir kişi olduğunu anlatsınlar.”MANAVGAT BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU!BAKLAVA KUTUSUNDAN EUROLAR ÇIKTI!“Baklava kutusu içinde para taşıtıyorlar. Bunlar ne diyor biliyor musunuz? ‘Siyasi' diyorlar... Kim demiş biliyor musunuz? Ali Mahir Başarır tweet atmış. Ali Mahir şu baklava kutularını nereye koyacaksın? İçindeki euroları nereye koyacaksın? Bakın, ‘Bugün bu operasyonları yapanlar, Türk milleti adına değil Recep Tayyip Erdoğan adına karar veriyor.' diyor. Buradakiler mi Recep Tayyip Erdoğan adına hareket ediyor? Baklava kutusunun içine paraları kim koydu? Yalan makinesi bunlar. Şimdi soruyorum Ali Mahir, bu euro az mı geldi sana? Yani içinden 110 bin euro çıkınca, miktar mı az geldi? Niye bu işi, bu kadar küçümsemeye kalktın? Tabii Ali Mahir'in içltği bir puronun parası, bir emekli maaşı. Ali Mahir bir emekli maaşına bir puro içiyor.”“Sen Mezitli'de böyle işlere mi bulaştın ki bu işler sana küçük gelmeye başladı? Ben sana soruyorum. Ali Mahir Başarır. Ne diyorsun bu para kutularının içinden çıkan paralara? Hadi bir anlat bakalım bunları. Bu paralar ne parası? Baklava kutusunda para niye gelir? Rüşvet bu.”ÖZGÜR ÖZEL KONTROLÜ KAYBETTİ“Sayın Özgür Özel, sizin gittiğiniz mitinglerde CHP'liler ne diye bağırsın biliyor musun? ‘Bir baklava kutusu, 110 bin euro alıyorsa, bir valiz kaç euro alır?' diye bağırsınlar. Siz bunu bağırın. Sizin bağıracağınız bir nokta varsa cumhurbaşkanımızla ilgili diyorsunuz ya ‘bağıracaklar, çağıracaklar çatlayacaksınız, patlayacaksınız' diye. Ya arkadaş bir baklava kutusu 110 bin euro alıyorsa, Ekrem'in valizleri kaç bin euro alıyor? Siz de bunların bağırdığı mitinglerde konuşun. Hadi bir konuş görelim. Cumhurbaşkanımızla alakalı bağıracaklarmış, çağıracaklarmış... Türkiye'yi hangi noktadan hangi noktaya getirdi, Sayın Cumhurbaşkanımız? Sizin zamanınızda SGK'da tuvaletleri yıkayacak personel bulamıyordunuz. Şimdi şehir hastaneler var. Nükleer santraller, havalimanları var.”