Emine Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı

Emine Erdoğan, şehitler için bir taziye mesajı yayımlayarak, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanımı Emine Erdoğan, şehitler için bir taziye mesajı yayımladı.Emine Erdoğan, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Görev sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifa temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.