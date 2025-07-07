Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti: Kritik görüşme sona erdi

Terörsüz Türkiye'ye adım adım... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşme sona erdi.Görüşme öncesinde ise İmralı heyetinden Pervin Buldan ile Mithat Sancar basın mensuplarının sorularını cevapladı. İkinci görüşmenin tarihi bir görüşme olduğunu vurgulayan Buldan, 'Süreç yeni bir aşamaya giriyor. Görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla kendi heyetiyle biz de heyet olarak bunları bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Bugün sayının 12 ikiye ulaştığını duyduk. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor. Ben bir kez daha ailelerine baş sağlığı diliyorum, rahmet diliyorum' dedi.Eş Genel Başkanları ile istişare ettiklerini belirten Sancar, 'Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve heyetiyle istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi aktaracağız. Kendilerini dinleyeceğiz. Dün zaten açıklamamızda da belirttik. Gerçekten çok derin üzüntü yaşadık. Biz görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz' diye konuştu.Kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacak.Ayrıntılar geliyor...