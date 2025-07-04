Bahçesinde kazı yaparken toprak altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Çatmayayla Mahallesi Omurhan Obası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesinde kazı yapan A.A. (40) bir anda toprak yığınının altında kaldı. Toprak altında kalan A.A., bölgedeki vatandaşlar haber verilen jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. A.A.'nın cenazesi otopsi için hatane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.