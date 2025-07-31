AK Parti üyelerini belirledi! 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda sona doğru

AK Parti ve CHP 'Terörsüz Türkiye' komisyonu üyelerini belirledi. İşte o isimler...

Terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu.Çoğunluğu hukukçu ve toplum bilimci milletvekillerinden seçildi. 7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege Bölgesi'nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk.Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, CHP'yi komisyonda temsil edecek isimler oldu.