Bakan Yerlikaya Şehit Köksal Kaşaltı’nın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Satı Kaşaltı, kardeşi Fehmican Kaşaltı ve yakınlarıyla bir araya gelen Yerlikaya, şehit için dualar etti.Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehadete eren kahramanımız Köksal Kaşaltı'nın ana ocağını ziyaret ettik; annesi Satı ablamız, kardeşi Fehmican Kaşaltı ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik. Şehidimizin makamı Âli olsun."Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz gecesinde karanlıklara karşı dimdik duran tüm kahramanlara da rahmet dileklerini ileterek şu sözleri kaydetti: "O en uzun gecede, karanlıklar aydınlığa çıksın diye, milli irademize sahip çıkan, ülkemizin bağımsızlığı için canını hiçe sayan 253 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak."