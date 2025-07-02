Zamlı maaş için geri sayım! Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü TÜİK verilerinde

Milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam için son dönemece girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyonu yılın ikinci yarısındaki zamları belirleyecek.En düşük memur aylığı başta olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ortaya çıkacak enflasyon rakamı doğrultusunda zamlı maaş alacak.Haziran enflasyon verileri için Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre tahmini yüzde 1.61 oranı ortaya çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 16.94 çıkacak.Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 16.94 zam yansıtılacak. Zam oranının belli olmasının ardından emeklilere ek iyileştirme konusu da masaya yatırılacak. Halen 14 bin 469 lira olan taban aylık ödemesinin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek.Ayrıca refah payı ve benzeri talepler de değerlendirilecek. 6 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 16.94 zamla 16 bin 920 TL'ye yükselecek.Buna göre, 15 bin TL alan SGK ve Bağ-Kur'lunun aylık ücreti 17 bin 541'ye çıkacak. 20 bin TL alan bir vatandaşın cebine 23 bin 388 TL girecek, 25 bin alan da 29 bin 235 TL aylığa ulaşacak. 30 bin TL maaş alanların cebine ise 35 bin 82 TL girecek.En düşük emekli aylığı için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak. Kulislerdeki beklenti en düşük emekli aylığına yapılacak zammın enflasyon farkı oranında kalması yönünde.Bu kapsamda hazırlanacak önerge, TÜİK'in 3 Temmuz perşembe günü açıklayacağı enflasyon oranına göre son şeklini alacak. Hükümet, etki analizine göre hesaplamalarını da yaparak yasal düzenlemedeki hükmü netleştirecek.Bu düzenleme önerge olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve torba teklife eklenecek. Böylece 3 milyon 716 bin emeklinin temmuzdan geçerli olarak zamlı aylık alamama riski giderilmiş olacak.Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise farklı hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri, 2025'in ikinci 6 ayı için yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak.Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.61 olarak açıklanması halinde oluşacak enflasyon farkı yüzde 10.33 olacak. Yüzde 10.33 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 5 farkın ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam yüzde 15.85 kümülatif zam yapılması gündeme gelecek.Buna göre, en düşük memur maaşı 45 bin 527 TL'den 52 bin 543 TL'ye çıkacak. 19 bin 617 TL olan en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 109 TL zamla birlikte 22 bin 726 TL'ye yükselecek.MB'nin anket sonucu dikkate alınarak yüzde 15.85 oranındaki enflasyon farkına göre hesaplanan zamlı memur maaşları şöyle olacak:Unvan/Derece Mevcut Maaş Zam Oranı Yeni maaşMemur 9/1 45.527 (yüzde)15.85 52.743 TLŞube Müd. 1/4 66.329 (yüzde)15.85 76.842 TLUzm. Öğretmen 1/4 58.643 (yüzde)15.85 67.937 TLÖğretmen 1/4 52.906 (yüzde)15.85 61.291 TLBaşkomiser 3/1 65.070 (yüzde)15.85 75.383 TLPolis Memuru 8/1 58.910 (yüzde)15.85 68.247 TLUzman Doktor 1/4 109.126 (yüzde)15.85 126.422 TLHemşire 5/1 53.437 (yüzde)15.85 61.937 TLMühendis 1/4 67.653 (yüzde)15.85 78.376 TLTeknisyen 11/1 47.195 (yüzde)15.85 54.675 TLProfesör 1/4 96.346 (yüzde)15.85 111.616 TLAraştırma Gör.7/1 63.848 (yüzde)15.85 73.967 TLVaiz 1/4 55.303 (yüzde)15.85 64.068 TLAvukat 1/4 63.609 (yüzde)15.85 73.691 TLMB'nin anket sonucu dikkate alınarak yüzde 15.85 oranındaki enflasyon farkına göre hesaplanan emekli memur maaşları şöyle olacak:Emekli memur (Unvan) Mevcut maaş Zam oranı Zamlı maaşMüsteşar 1/1 71.332 yüzde 15.85 82.638 TLGenel Müd 1/1 63.135 yüzde 15.85 73.141 TLŞube Müd. 1/4 24.775 yüzde 15.85 28.701 TLMemur 1/4 19.617 yüzde 15.85 22.726 TLÖğretmen 1/4 29.380 yüzde 15.85 34.036 TLKaymakam 1.sınıf 41.596 yüzde 15.85 48.188 TLBaşkomiser 1/4 29.380 yüzde 15.85 34.036 TLPolis Memuru 1/4 29.380 yüzde 15.85 34.036 TLHemşire(lisans) 29.380 yüzde 15.85 34.036 TLMühendis 1/4 29.418 yüzde 15.85 34.080 TLTeknisyen 11/1 21.121 yüzde 15.85 24.468 TLPratisyen Hekim 43.422 yüzde 15.85 50,304 TL