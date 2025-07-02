Saraçhane'de alçak provokasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'ncü gününde CHP tarafından Saraçhane'de '100 Karası' adıyla bir miting düzenlendi.İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'ncü gününde Saraçhane'de düzenlenen miting provokasyonlara sahne oldu. Saraçhane Parkı'nda toplanan bir grup Başkan Erdoğan'a skandal hakaretlerde bulundu.Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan gazeteci Rojda Altıntaş, göstericilerin yüzleri gözüktüğü gerekçesi ile rezil görüntüleri kaldırdı.Öte yandan, maskeli bir militan İslamiyet'i hedef alan sözler sarf etti. Alçak tehditler savuran provokatör, 'İslamiyet adı altında şeriat isteyenler bir bir Saraçhane'de asılacaksınız.' dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerde 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:'Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımıza hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum.'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, 'Bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var; milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi: Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.