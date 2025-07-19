Musluk zengine çile garibana! Belediye hizmetinde utandıran ayrımcılık

Tekirdağ'da uzun süredir devam eden su kesintileri, bazı mahallelerle 'dar gelirli ve göç alan mahalleler' arasında ayrımcılık olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü'nün uygulaması vatandaşın tepkisine neden olurken, bir tarafta suyun sürekli aktığı mahalleler diğer yanda ise bir yıldır susuzlukla mücadele eden mahalleler var. Susuzluk yaşayan mahalle sakinleri, 'Bu nasıl hizmet anlayışı? Zenginlerin yaşadığı mahallelerde bir gün bile su kesilmezken, gariban mahalleler aylarca suya hasret kalıyor. En yüksek su faturalarının ödendiği Tekirdağ'da paramızla rezil oluyoruz. Bu mu sizin 'Candan Belediyecilik' anlayışınız?' dedi.Tekirdağ'ın en prestijli semtlerinden biri kabul edilen, Bebek ve Bakırköy kıyaslanan Hürriyet Mahallesi ile 100. Yıl Mahallesi'nde bugüne kadar kayda değer bir su kesintisi yaşanmadı. Özellikle Büyükşehir Belediyesi idarecilerinin de konutlarının bulunduğu bu bölgelerde musluklardan kesintisiz su akarken, kentin diğer mahalleleri ise tam anlamıyla suya hasret kalmış durumda. Sabah'ta yazılan habere göre, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaklaşık bir yıldır kronikleşen su kesintileri sürerken, yazlıkçılar ile pansiyonların bulunduğu Altınova Mahallesi de sürekli su sıkıntısı çekiyor. Kente göçle gelen ailelerin yoğunlukta olduğu Zafer Mahallesi ise en sıkıntılı bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.