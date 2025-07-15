Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz programında

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı nedeniyle TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu.Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizin ruhları için Fatihalarımızı okuduk. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur şekilde kalkışmayı durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece vatanına bayrağına ezanına sahip çıkan gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Caddeleri, meydanları dolduran, geleceğine sahip çıkan, zilleti esaret şehadeti minnet bilen vatandaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum. Bizler için dua eden, tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum.Bu mübarek toprakların ışığı yeryüzünün farklı noktalarını da aydınlattı. Asırlardır şehit kanları ile sulanan topraklar tarihe yön veren topraklardır. Bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren millettir. O millet Çanakkale'den sonra 15 Temmuz gecesi bütün varlığı ile kıyamete kadar iftihar ile anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir. Son nefesini vatansız olarak nefes verip bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur.Ülkemizi sürüklemek istedikleri kirli bataklık o gece ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi alnımızın akı ile verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece verdiğimiz sınavın tarihimizde bir eşi daha yoktur. O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Akı da karası da geçitte belli oldu. Bir yanda milletimiz kahramanca direnirken birileri geç bile kalındı diyordu. Şehitlerimiz gazilerimiz, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri de buna oyun diyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerinde koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu.