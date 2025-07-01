Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gemlik depremi' açıklaması! 'Bu deprem...'

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9.82 kilometre derinlikte kaydedildi.Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen deprem ile alakalı olarak, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.İSTANBUL'U ETKİLEYECEK BİR DEPREM MEYDANA GELECEK Mİ?Naci Görür, 'Öyle bir şey söylememiz mümkün değil. Bilimsel olarak bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Öyle bir kaide yok. 3.9 depremler her yerde olur. Nihayetinde unutmayın bizim ülkemiz her sene 2.5 cm batıya doğru gidiyor. Ülkenin batıya doğru ilerlemesiyle bir yerler sıkışıyor, bir yerler kırılıyor. 14 milyon senedir devam eden bir durum. Ciddiye almak gerekmiyor.' ifadelerini kullandı.