Tutuklu eski CHP'li başkan Alaattin Köseler'den itiraf mektubu: Bana kumpası CHP'liler kurdu

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykozlulara hitaben mektup yazdı. Mektupta, kendisine kumpas kurulduğunu, bunu da kendi içlerinden CHP'li kişilerin yaptığını belirtti. Başkan vekili Özlem Vural Gürzel'in de dışarıdan gelen akıl hocalarının yönlendirmesiyle hareket ettiğini dile getirdi.31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Beykoz Belediye Başkanı olan Alaattin Köseler, CHP'li yöneticiler tarafından belgeli şekilde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edildi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta 'ihaleye fesat karıştırma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'üyelik ve yardım' ve usulsüz harcamalar iddialarıyla gözaltına alındı.4 Mart'ta tutuklanarak cezaevine giren Köseler, partisi CHP tarafından yalnız bırakıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından verilen cılız bir tepki sonrasında gerçekleşen tutuklama nedeniyle heyet görevlendirildiği açıklandı. Ancak, ne CHP Genel Merkezi ne CHP İstanbul İl Başkanlığı ne de eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından düzgünce savulmadı.Köseler'in tutuklanmasıyla boşalan Beykoz Belediye Başkanlık koltuğuna eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde Beylikdüzü'nden Beykoz'a transfer ettirerek meclis üyesi seçtirdiği Özlem Vural Gürzel'i başkanvekili yaptırdı.Tanık ifadeleri ve soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu 25 kişi de usulsüz işlemlerin tamamında Köseler'i suçladı. Suçlamalarda en dikkat çeken isimler ise tutuklu bulunanlar arasındaki eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ile eski Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar oldu. Köseler'in yardımcısı olan Gül, belediyenin ihalesiz mal alımı yaptığını söyleyerek, 'Bu nedenle geriye dönük ihale yapılması gerekiyordu. Başkan da bu şekilde 'geriye dönük ihale yapalım' diyerek Köseler'i suçladı.Belediyeye yönelik konser soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar ise ifadesinde, 'İhaleyi iptal edince belediye başkanı büyük tepki gösterdi. Beni kısa süre sonra müdürlükten alarak memur yaptı' dedi. Yol arkadaşları tarafından yalnız bırakılan Köseler, gerek partisi tarafından gerekse de birlikte siyaset yaptığı arkadaşları tarafından yalnız bırakılmasının ardından dört aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde bir mektup kaleme alarak CHP'ye savaş açtı.Köseler el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda, hem mevcut yönetime hem de bazı bürokrat ve siyasi aktörlere çok sert mesajlar verdi. Mektupta 'Seçilmiş başkanın vizyonuna değil, dışarıdan gelen akıl hocalarının yönlendirmesine göre hareket ediliyor' diyerek yerel seçimler öncesi eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü'nden Beykoz'a transfer edilerek meclis üyesi seçtirdiği Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'i doğrudan eleştirdi. Vekil başkanın sadece iki kez kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini ve Beykoz halkının hassasiyetlerini gözetmeyerek liyakatsiz atamalara imza attığını dile getirdi.Köseler, yazısında 'Bu kumpası kurgulayanların kendi içimizden olduğunu da bütün kamuoyu bilmektedir. Beni bu noktaya getiren bu grup, ilahi adaletle hak ettiklerini bulacaktır' sözleriyle hem içerideki yapılanmaya hem de mevcut yönetime ağır mesajlar verdi. Köseler ayrıca, 'Beykoz'u Beykoz'lular yönetecek' ilkesine sadık kalınmadığını, kente aidiyet duymayan kişilerin belediyede kritik görevlere getirildiğini vurguladı. Özlem Vural Gürzel'in bazı meclis üyeleriyle birlikte emanete sadık kalmadığını savundu.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'liler tarafından yapılan ihbarlar ve sunulan belgeler sonrasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 17 şüpheli hakkında da 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köseler ile 20 şüpheli, 27 Şubat'ta gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin ise 4 Mart'ta tutuklanması kararlaştırıldı.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtildi. Fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedildi. Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verildi. Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Köseler'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Alaattin Köseler tarafından kaleme alınan ifşa niteliği taşıyan mektubun tam hali ise şu şekilde:Vekillik görevi; seçilmiş belediye başkanının vizyonuna sahip çıkmak, aldığı kararlara saygı duymak ve onun yokluğunu bir fırsata çevirmek yerine, kendisine emanet edilen iradeyi sadakat ve olgunlukla korumaktır.Sayın Özlem Vural Gürzel de seçilmiş 31 meclis üyelerinden biridir. Bıraktığım emaneti, diğer meclis üyeleriyle birlikte, ortak akılla; dışlamadan, ayrıştırmadan yönetmesi gerektiğini unutmamalıdır. Her zaman belirttiğim gibi, Beykoz, mahalle kültürüne sahip, aidiyet ve vefa duygusu güçlü, çok özel bir ilçedir.Beykoz'u, Beykoz'la organik ya da duygusal bağı olmayan kişilerle yönetilemediği geçmişte de görülmüştür. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak, büyük bir mücadele ile 'Beykoz'u Beykozlular yönetecek' diyerek yola çıkmıştık. Üzülerek görüyorum ki hem bu sloganın hem verdiğimiz emeklerin hem de Beykoz halkının şahsıma gösterdiği sevginin değeri bilinmemektedir, değersizleştirilmektedir. Beni seçen Beykozlular bu vefasızlığı kabullenecek insanlar değildir.Dört ayda beni yalnızca iki kez ziyaret eden Sayın Vekil, tüm uyarılarıma rağmen Beykoz'luluk bilincine gereken hassasiyeti gösterememiştir. Kendisinin, vekaleten yürüttüğü bu görev süresi boyunca Beykoz'u tanımayan, bu kente hiçbir aidiyeti olmayan ve şahsıma kurulan kumpas'ın doğrudan parçası olan kişilerle birlikte hareket etmeyi tercih ettiğini görüyoruz.Kaldı ki, bu kumpası kurgulayanların kendi içimizden (belediye) olduğunu da bütün kamuoyu bilmektedir. Üzülerek görüyoruz ki, bu süreçte birleştirici olması gerekenler ayrıştırıcı olmayı tercih etmiştir. Şahsımın referans gösterdiği insanları bile görevden alınarak tam bir ötekileştirme süreci sergilenmiştir.Bir vekil, kendi seçilmiş başkanının isteklerini neden görmezden gelir? Bunları kimlere hizmet etmek için yapar?Bunu bütün Beykoz'lu hemşehrilerime soruyorum. Özellikle, yaşadığımız bu süreçte 'biz' olma sorumluluğunun ne kadar değerli olduğunu vurgulamak zorundayım.Sayın Vekil geçici bir görevde olduğunu unutmamalıdır, umarım bu mektup kendisinde ve akıl hocalarında bir farkındalık oluşturur.Beykoz'un seçilmiş Belediye Başkanı görevine tekrar dönene kadar Beykoz'luların tüm hassasiyetlerine hâkim bir belediye başkanının tecrübelerini daha dikkatli uygular. Değerli Beykoz'lu hemşehrilerim, İddianame 25/06/2025 tarihinde bana ulaştı. Duruşmaya henüz çıkmadım. Bunu hatırlatmak isterim.Benim Yüce Türk Adaletine inancım her şeye rağmen tamdır. Bu süreçte her türlü linç karşısında yalnız bırakılan ailemin maalesef yanında olamıyorum.Gerek oğlum, gerek eşim doğup büyüdüğüm Beykoz'da yalnız bırakılmış ve büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmıştır.Hâlen bazı kişilerin saygısızca ve büyük bir kötülükle tarafıma saldırdığını görüyorum.Ayrıca bu kişilerin partimize de büyük zarar verdiğini söylemek zorundayım.Bizi bu noktaya getiren bu grup, yakın zamanda ilahi adaletle hak ettiklerini bulacaklardır. En kısa zamanda bu süreci atlatacağımıza ve yine bir arada olacağımıza bütün kalbimle inanıyorum.Sizlerle tekrar kavuşana kadar kıymetli ailem ve Beykozluluğumuz için kurduğumuz ortak hayalleri siz değerli hemşehrilerimize emanetitir. Hepinizi sevgi ve hasretle kucaklıyorum.Alaatin Köseler Beykoz'un seçilmiş Belediye Başkanı Silivri