SSK Bağkur emekli zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte yeni maaş tablosu

Emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla belli oldu. SSK, Bağkur emeklisi için yapılacak zam oranı ortaya çıkarken en düşük emekli maaşı düzenlemesi için yetkililerden gelecek haber bekleniyor. Emekli zammı yüzde kaç oldu? İşte maaş tablosu…Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi. TÜFE'deki 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.Türkiye'de en düşük emekli aylığı toplam 4 milyon emekliye ödeniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin kısa süre önce Meclis'te yaptığı açıklamada konuyu gündeme getirerek en düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,6 olması bekleniyor. Yılın ilk beş ayında ortaya çıkan SSK Bağkur emeklisine yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 15,10 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı Ocak ayında yapılan zamla 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Bu hesaba göre en düğük emekli maaşı 16 bin 721 lira oldu.6 aylık enflasyon tahminlerine göre ortaya çıkan yeni tablo şu şekilde:Toplam enflasyon: Yüzde 16,67Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,077. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,58