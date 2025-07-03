Silahlar yakılarak imha edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda kendini fesheden PKK'nın silahlarınım elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğini belirtti.DEM'LE GÖRÜŞME HAFTAYA ÇARŞAMBAAK Parti milletvekilleriyle önceki gün kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ve hedef kapsamında atılacak adımlara ilişkin çok kritik bilgiler verdi.Milletvekillerini dinleyen Erdoğan, toplantıda Terörsüz Türkiye ile ilgili “Süreç istediğimiz gibi ilerliyor, bir sorun yok. Sahadan gelen raporlar da bunu destekliyor” ifadelerini kullandı. Meclis'te yakın bir zamanda komisyon kurulacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye için önemli bir konu olduğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın “Önümüzdeki hafta çarşamba günü DEM heyetiyle görüşeceğim. Söylediklerimiz oldu, yerine getirilip getirilmemesi noktasındaki konuları konuşacağız” dediği öğrenildi.ELEKTRİKLİ CİHAZLARLAErdoğan, milletvekillerine, terör örgütü PKK'dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini ifade etti. Örgütün elindeki silahların envanterinin oluşturulduğunu kaydeden Erdoğan, teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak, imha edileceğini söyledi.KÜLTÜR VE TURİZM AYRILMAYACAKBir vekilden gelen “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikiye bölünmesine” ilişkin öneriyi geri çeviren Erdoğan, “Biz bu işleri zamanında çok yaptık. Ayırdık birleştirdik ama bir faydasını görmedik. Artık ayırmayı düşürmüyoruz, yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi.