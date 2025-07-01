Şener Üşümezsoy uyarmıştı! Bursa Gemlik'te meydana gelen deprem sonrası o sözleri akıllara geldi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy aylar önce yaptığı konuşmasında, 'Gündey'de Gemlik ve Mudanya hattında Sürekli olan depremler, Kuzey Anadolu fayının devamı oraya doğru gidiyor. Yoksa Kuzey Anadolu fayı, kuzeye doğru gitmiyor.Güney'e doğru gitmesi orada bir riskin olduğunu gösteriyor. Orada 2 fay birlikte kırılırsa 6.5 ile 7 arasında, tek fay kırılırsa 6.5 büyüklüğüne sahip bir derpem olabilir. Yani km'leri saymak lazım. Simülasyonu yaptım orada. Bozburun fayı ile Güney'deki Gemlik Mudanya fayı birleşip kırılırsa 6.5'i geçer.' şeklinde açıklamada bulunmuştu.Bugün Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak açıklandı. Bursa'da yaşanan depremin ardından Prof. Dr Şener Üşümezsoy, Beyaz Gazete'ye açıklamalarda bulundu.Üşümzesoy, 'Bugün Gemlik Körfezi kuzeyinde, Güzelyalı düzlüğünün kuzey kenarını sınırlayan fay hattında 4.1'lik bir deprem oldu. Hem Orhangazi tarafından Hem de Gemlik Körfezi'nden hissedildi. Bu fay esas olarak bölgedeki Armutlu yarımadasındasının önündeki palazöyü kayaların ve temel kayaların, güneydeki sınırı belirleyen Gemlik Körfezi'ne açılma sürecinde çalışan ve hatta İznik Körfezi'nde de gerilmeyle açılma sürecine çalışan bir fay hattı olarak çalışmaktadır. Bu depremde de kendisini ortaya koymuştur. Şiddet ivmelerinin izini takip ettiği zaman fay hattı boyunca ve fayın güneyindeki Gemlik Körfezi'nde görülürken diğer tarafta ise doğuya doğru, Orhangazi'ye doğru görülmekte. Diğer bir şiddetli hissedildiği kesim ise esas olarak Teşvikiye- Esenköy fayı diye tanımladığımız fay hattına doğru gelen normal bir fayda oluşmuş bir yapıdır.' dedi.Konuşmasını sürüren Üşümezsoy, 'Tarafımıza 2005'te yapılan DEM haritasında, bölgenin tektoniğindeki Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nün açılmasını kontrol eden normal fayların öne çıkarıldığı görülmektedir. Bu da o sistemin kara içindeki yaklaşık Doğu-Batı gidişli bir fay hattıdır. Benim 2005'te yaptığım haritada görüldüğü gibi Gemlik Körfezi'nin karadaki devamı olan çöküntü alanının kuzey kenarındaki fay hattını belirleyen bir yapıydı. Bölgesel olarak olaya baktığın zaman orta sırt Avcılar, karşıdaki sırtın iki yanındaki faylarda 23 Nisan depreminden sonra artçılar oluşmaktaydı. Ve bu artçıların dizimi İmralı'ya kadar gelmekteydi. Batı'da ise Kumburgaz Çukuru'nun hemen yanında yer almaktaydı. Kumburgaz Çukuru'nda kırılan faydan 6.3'lük depremden çıkan stres, bu çevre ortama yayılarak Çınarcık koyu içindeki ikincil fayları çalıştırdığı gibi aynı şekilde Gemlik Körfezi'ndeki açılma döneminin hala aktif olduğu faylarda çalışmaktadır. Marmara Denizi'nde açılma payları kımen susmuş olmasına karşılık, Güney kesimlere doğru ikincil faylarda bu yapıyı sürdürmektedir. Esenköy, Teşvikiye'den Termal'e doğru giden fay hattıda bu sistem içerisinde 17 Ağustos sonrası stres yüklenen faylar olarak çalışmaktaydı. 23 Nisan'dan sonraki bu depremde de bu bölgedeki stres var olan faylar üzerinde artçılar oluşturmaktadır. Bu da onlardan birisidir.' ifadelerini kullandı.