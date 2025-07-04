Osman Gökçek CHP'ye tepki gösterdi! 'CHP hedef saptırıyor'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketi ve bazı kooperatiflere dönük yolsuzluk operasyonu kamuoyunun gündemindeydi. Osman Gökçek yaşanan gelişmeler sonrasında CHP'ye tepki gösterdi. Gökçek, 'CHP, hedef saptırıyor' dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, kendisi hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu. Osman Gökçek yaptığı açıklamasında, 'Kimin ne söylediğinden ziyade olayın ne olduğuna bakmak lazım. Yani bunu ben söylemişim, Cemil Tugay Bey söylemiş ya da siz söylemişsiniz... Bunun arasında bir fark yok. Burada bir yolsuzluk var mı, dolandırıcılık var mı, vatandaşları mağdur eden bir durum var mı? Bizim bunlara bakmamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'Ben yayın esnasındayken özellikle bu kooperatif üyeleri bana geldiler. Burada gerçekten bi yolsuzluk, bir dolandırıcılık olduğu noktasında, bana şikayette bulundular. Bir milletvekili olarak, zaten vatandaşın bir sorunu varsa ve inceleme neticesinde de bu doğruysa tabiiki bunu kamuoyu ile paylaşmak gerekiyor. Ben bunun dışında bir şey yapmadım.' dedi.Gökçek, 'Zaten Cemil Tugay Bey de zannediyorum ki bu konudan rahatsız ki bu konuyla alakalı bir denetim yaparak bir rapor ortaya çıkartıyorlar. Yani mevcut İzmir Belediye Başkanı da burada bence bir yolsuzluk yapıldığını, vatandaşın çok ciddi bir mağduriyetinin olduğunu da biliyor. Bunun üzerine zaten bu işlemleri başlatıyor. Belirli bir takım kişileri görevlerden alıyor. Yani Cemil Tugay da burada İzmir Belediye Başkanı da yapılan bu işlemlerle ilgili Tunç Soyer'in suçlu olduğunu biliyor. Burada hedef saptırmaya gerek yok. Burada bir iddaa var. Bu iddiaları herhalde savcılık inceler, gereken kişilere sorar, suçludur ya da suçsuzdur, bunun kararını adalet verir. Ama bu konuda olayı saptırmak adına, CHP hedef şaşırtmaya çalışmasın. Tam tersine burada bir yolsuzluk varsa onun üzerine kendilerinin gitmelerinin gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü kooperatifteki çoğu üye CHP'li' şeklinde konuştu.