İzmir’deki orman yangınında 3. gün: Ekiplerin canla başla mücadelesi sürüyor...

Orman yangınları Türkiye'nin ciğerlerini yakıyor. İzmir'de üç farklı noktada çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Buca ve Çeşme'deki yangınlar yerleşim alanlarını tehdit ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için büyük çaba harcıyor. Yeni günle birlikte havadan müdahale yeniden başladı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca'daki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından, İzmir'deki yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.'Yeşil Vatan'ı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, 'Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor.' ifadelerini kullandı.İzmir'in Buca ilçesinde çıktıktan sonra hızla yayılan orman yangını bir yandan Gaziemir'in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi'ne kadar ilerledi. İzmir Aydın Otoyolu, havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette trafik akışına kapandı.Buca'da çıkan ve 2 kişinin gözaltına alındığı yangının çıkış sebebi belli oldu. Şüphelilerin spiral makinesiyle çalışırken makineden çıkan kıvılcımların bölgede bulunan çöplere sirayet ettiği, oradan da rüzgarın etkisiyle ormana yayıldığı öğrenildi. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 ilçenin sınırlarına kadar yayıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarının, terör örgütü PKK'ya bağlı olduğu iddia edilen bir grup tarafından üstlenildiği yönündeki paylaşımların dezenformasyon örneği olduğunu bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından iddialara ilişkin yapılan açıklamada, içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş dezenformasyon örnekleri olduğu belirtildi.Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:'Yapılan açık kaynak taramaları neticesinde, bu iddialara dayanak gösterilen görsel ve metnin, 10 Ekim 2020 tarihli ve terör örgütü propagandası yapan Nuçe Ciwan adlı yasa dışı bir siteden alındığı, paylaşılan içeriklerin güncel yangınlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Devletimiz, terörle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekte, orman yangınları dahil tüm sabotaj ihtimallerini hassasiyetle soruşturmaktadır. Ancak herhangi bir bulguya dayanmayan iddiaları siyasi malzeme haline getirmek, en az yangınların kendisi kadar tehlikeli bir dezenformasyon pratiğidir.'09:29 İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar mevkiinde geçtiğimiz gün saat 15.50 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, Zafer Mahallesi'nden Yıldızlar Mahallesi'ne kadar ilerledi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine ekipler bir yandan tahliye işlemlerini yürütürken, vatandaşlar da evlerini hortumlarla sulayarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arasının trafiğe kapatıldığını, trafiğin her iki yönde de D300 Devlet Yolu'ndan sağlandığını bildirdi.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arası trafiğe kapatılmış olup trafik her iki yönde de D300 Devlet Yolu'ndan sağlanmaktadır. İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 ayrı lokasyonda Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı; 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir. Devletimizin tüm birimleri olarak; ilgili Bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.İzmir Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına toplam 8 uçak ve 21 helikopterle havadan müdahale devam ediyor.İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.Öte yandan, söndürme çalışmalarında alevler karşı mücadele eden itfaiye erleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yol kenarlarında ve araçlarında dinlendi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangının müdahale, 3'üncü gününde de sürüyor. Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 10 dakika içerisinde yapılan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye başlandı.Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80) cesediyle karşılaştı.Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangında Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri de alevlere teslim oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın nedeniyle bu 2 mahallenin ardından Köseler ve Üzümlü mahalleleri de tahliye edildi. Onlarca ev ise yandı.Öte yandan Köseler Mahallesi civarında yangına müdahale eden ekiplerden Konya Orman Bölge Müdürlüğü Dozer Operatörü İbrahim Demir, şehit oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlenecek olan Demir, Konya'nın Ilgın ilçesine götürülerek toprağa verilecek.Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin ise tedaviye alındı. Şahin'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopter ile havadan müdahale yeniden başladı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:Bu yılın 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı. Bunların 624'ü sadece son bir haftada çıktı. Yani neredeyse beşte biri son bir haftada çıktı. Yine son bir haftada İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele ettik. Biz bu 20 büyük yangından bahsetmiş olduğum illerde her biri hafızalara kazınan 2021 yangınları potansiyelini gördük. Bunu buradan ifade etmek istiyorum.Bugün sadece bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik. Bunların 6'sını kontrol altına aldık. Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul Silivri, Adana Ceyhan, Uşak Eşme bu yangınlar kontrol altına alınmıştır. Biliyorsunuz çeşmede otluk ve makilik çalı çırpının olduğu bir alan yanmaya başladı. Bu çok geniş bir alana yayıldı. Burada da yine arkadaşlarımız ve elbette ki oradaki bütün diğer kurumların, kuruluşların imkanlarıyla birlikte buna müdahil olundu. Hem yanan yeşil vatanımız için hem orada yok olan ekosistem için. Ama bugün maalesef bu yangınların içerisine canını hiçe sayarak dalan arkadaşlarımızdan bir tanesini maalesef şehit verdik.Biz yanan her metrekareyi yeşerteceğiz. Buradan tekrar söylüyorum. Her yanan ya da zarar gören alan bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırılır, yeşertilir, tohumla fidanla buluşturulur. Buradan açıkça bir duyuru yapalım. Sadece bulundukları yerden hiçbir maliyeti olmayan bir mesaj atanlara da bu duyurumuz. Merak ediyorlarsa bize başvursunlar, biz metrekare metrekare kendilerine gösterelim. Ekranları başında izleyen vatandaşlarımızdan da bir ricam var.Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olunduğunu belirterek şöyle devam etti:Sadece bizde değil, bütün dünyada da benzer şekilde, benzer meteorolojik olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın. Bizi en çok yoran, savaş olarak nitelediğimiz orman yangınlarıyla mücadelede yeni cepheler açılması. Eğer bugün Buca'daki o duyarsızlık, o vurdumduymazlık, olmasaydı biz bugün Ödemiş yangınıyla ilgili sizlere güzel haberler veriyor olacaktık. Ama güçlerimiz bölündü, arkadaşlarımız yoruldu. 10 gündür bununla mücadele ediyoruz. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz ama bugün itibarıyla şu bir haftayı dışarıda ateş yakmadan, ateşe sebep olacak herhangi bir şeyi yapmadan geçirelim. Çıkan her yangını söndürmekle övünmek istemiyoruz, yangının çıkmamasını sağlayalım, bununla övünelim.'