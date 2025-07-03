İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir kişi daha itirafçı oldu! Kiptaş’tan 3 kişiye 300 daire satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ve rüşvet ağı her geçen gün çözülüyor. Soruşturmada yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede savcılıkla çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Soytekin'in koruması Murat Erenler de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Erenler, Kiptaş'tan gayrimenkul alımları, Soytekin'in talimatıyla gerçekleştirdiği para transferleri ve araç alımlarını anlattı.Soytekin'in projelerinin satışını Elpis Proje Pazarlama'nın sahibi Nezahat Kurt'un yaptığını anlatan Erenler, Kurt aracılığıyla Kiptaş Yeşilpınar Projesi'nden yaklaşık 300 dairenin Müge Deliler, Yıldırım Deliler ve Ulaş Yılmaz'a satıldığını belirtti. Erenler, Yeni Şafak'ın ortaya çıkarttığı “Kiptaş'tan VIP listeye yarı fiyatına daire satışıyla” ilgili de şunları söyledi: “2023'te Soytekin'in talimatıyla benim adıma, Serpil ve Doğukan Altıntaş, Altan Gözcü, Volkan Bilge ve Soytekin'in yanında çalışan birçok kişi üzerine Kiptaş Arkatlı Projesi'nden çok sayıda daire alındı. Soytekin dikkat çekmemek için bu yöntemi kullandı.”Emekli polis olan ve Soytekin'in güvenlik danışmanlığını yapan Erenler, Soytekin'in isteğiyle 2023'te Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un şoförüne Halkalı Tema İstanbul alt kısmında içi para dolu poşet teslim ettiğini söyledi. Bu paranın kaynağının Pendik Arkatlı Projesi olduğunu ifade eden Erenler, aynı yıl Yeşilpınar Kiptaş Projesi toplantı odasında Soytekin'den aldığı para dolu çantayı da Ali Kurt'a Kiptaş'ın Zeytinburnu'ndaki binasında bizzat teslim ettiğini kaydetti. 2023'te Soytekin'in talimatıyla nakit olarak “34 NC 1964” plakalı “Range Rover Discovery” aracı Ali Kurt'un kayınbiraderinin üzerine alıp Kurt'un eşine teslim ettiğini anlatan Erenler, 1 yıl sonra aynı aracı Ali Kurt'un kayınbiraderine Soytekin'in hesabından gönderilen iki havaleyle piyasanın üzerinde 5,5 milyon TL'ye tekrar satın aldıklarını söyledi: “Soytekin'in talimatıyla bu aracı sevgilisi Nezahat Kurt'un kullanımına verdim. Nezahat'in isteğiyle plakayı değiştirip 34 NK 2626 yaptım.”Şaibe iddialarıyla yargıya taşınan CHP kurultayı sürecinde gündeme gelen market kartlarıyla ilgili Erenler de dikkat çeken beyanlarda bulundu: “2023'te Soytekin'in talimatıyla Asoy İnşaat'a ait Esenyurt Akros projesinde 17'nci kat 360 numaralı 1+1 home ofisi kurdum. Bu ofisin Fatih Keleş tarafından kullanılacağını öğrendim. Ofisin anahtarını Keleş'in gönderdiği Murat isimli şahsa teslim ettim. İBB operasyonundan 15 gün önce ofisin boşaltılması için aynı kişiden talimat aldım. Ofis Keleş'in kullanımındayken Murat'ın aracında market kartlarının olduğu kutular gördüm. Bu kartları taşımak için katlanır el arabası aldık.”