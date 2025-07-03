Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! 43 ayın en düşüğünde...
Haziran enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kritik veriyi açıkladı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
merakla beklenen memur ve memur emeklisi zammı yüzde 15.6, SSK-Bağkur emeklisi artışı ise 16.67 oldu.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %30,20 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,27 AZALDI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,62 ARTTI, AYLIK %1,76 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.