Denizcilikte dijital dönüşüm! 4,5 milyondan fazla elektronik işlem, 140 milyon TL tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik sektöründe hizmet kalitesini artırmak, işlemleri hızlandırmak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla dijitalleşme adımlarını güçlendirdiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Dijital dönüşüm sayesinde 2024 yılında 4,5 milyondan fazla işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi, 13 milyondan fazla kağıt kullanımının önüne geçildi ve yaklaşık 140 milyon lira tasarruf sağlandı.” ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS), Denizcilik Ödemeleri Sistemi, Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB), Gemi Sicil Bilgi Sistemi, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi (GİBS), ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS), Elektronik Sertifika Sistemi ve daha birçok uygulama ile denizcilik faaliyetlerinin elektronik ortamda sürdürüldüğünü söyledi.“Türk Boğazlarından Geçiş Yapan Yıllık 80 Bini Aşkın Geminin Seyir Planı İşlemleri Gerçekleştiriliyor”Bakan Uraloğlu, LTP ile entegre olarak çalışan LYBS ile; ülke limanlarına her yıl gelen yaklaşık 70 bin geminin limana yanaşma ve limandan ayrılış işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Türk Boğazlarından geçiş yapan yıllık 80 bini aşkın geminin Seyir Planı (SP-1) işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, limanlarımızda verilen kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine yönelik yönetim ve kamu paylarının takibi gerçekleştirilmektedir.” ifadelerini kullandı.“ÖTVBS Kapsamında 72 Bin 482 Teslimat Verisi ile 12 Bin 346 Vize ve Düzeltme İşlemi Elektronik Ortamda Yürütüldü”Gemiler ve gemi insanları işlemleri dahil denizcilik ile ilgili ilgili tüm döner sermaye ve harç ödemelerinin Denizcilik Ödemeleri Sistemi ile yapılabildiğini söyleyen Uraloğlu, “2024 yılında toplam 550 bin harç ve döner sermaye işlemi e-ödeme sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. Öte yandan ÖTVBS kapsamında aynı yıl içerisinde 5 bin 895 defter düzenlenirken 72 bin 482 teslimat verisi ile 12 bin 346 vize ve düzeltme işlemi elektronik ortamda yürütüldü.” diye konuştu.Sınavlar, Sertifikalar, Ruhsatlar Artık DijitaldeGİBS ile önemli bir dijital dönüşüm sürecini tamamladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Sistem sayesinde gemi insanlarımız liman başkanlıklarının kapısından dahi geçmeden dünyanın her yerinden online başvuru işlemlerini e-Devlet girişiyle tamamen güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Sunmaları gereken belgelerin büyük çoğunluğunu ise sisteme yüklemelerine bile gerek kalmadan ilgili kamu kurumlarından GİBS ile alınmaktadır.” dedi.Sistem ile 20 farklı kamu kuruluşundan veri doğrulaması yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, 2024 yılı boyunca GİBS üzerinden yapılan 416 bin sınav, yeterlik ve uzmanlık belgesi başvurusunun 282 bininin onaylandığını, 51 bin gemiadamı cüzdanının teslim edildiğini kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Gemi insanları sınavları 15 çevrimiçi sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde, 15 sınav merkezimizde 5 bin 600 farklı sınav oturumunda 80 bin kontenjan kapasiteyle toplam 60 bin bireysel sınav gerçekleştirdik. Bu sınavlara katılan 8 bin gemi insanımızın 6 bin 600 tanesi bu sınavlarını tamamlayarak başarılı oldu.”Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitim ve Sınav Başvuru Sistemi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Amatör denizci eğitim seferberliğinde 1 milyon amatör denizci hedefimize ulaştık. Projenin tamamlanmasının ardından bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Yelken Federasyonu ile yaptığımız iş birliği protokolü ile Amatör Denizci Belgesi alma şartında yer alan 10 saatlik teorik eğitimlere 4 saatlik motorlu ve yelkenli tekneler üzerinde uygulama eğitimlerini ekledik. Yeni sistemimizi kullanıma açtığımız günden bugüne kadar 45 bin 506 kişiyi daha denizlerle buluşturduk.” açıklamasında bulundu.Elektronik Sertifika Sistemi ile 2024 Yılında 944 Belge DüzenlendiTürk bayraklı gemilerin uluslararası sözleşmeler kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen sertifikalar ile önsörvey, program dışı sörvey ve liman devleti kontrolü kayıtları Elektronik Sertifika Sistemi ile gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2024 yılı içerisinde sistem üzerinden 944 belge düzenlenirken uluslararası sefer yapan Türk bayraklı bin 249 gemiye ön sörvey ve program dışı sörvey yapıldı. Bunlara ilave olarak kabotaj seferi yapan 451 Türk bayraklı gemimizi de denetledik.” dedi.Türkiye'ye gelen deniz turizm araçlarının geliş, ayrılış ve kışlama ile ilgili başvuru ve belgelendirme işlemlerinin Seyir İzin Belgesi Sistemi ile elektronik ortamda gerçekleştirildiğini de belirten Uraloğlu, 2024 yılında sistem üzerinden 23 bin belge ve bu belgelere bağlı 61 bin sayfanın onaylandığını söyledi.“140 Bin İşlem Sicil ve Bağlama Kütüğü Sistemi Üzerinden Gerçekleştirildi”Bakan Uraloğlu, Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğüne kayıtlı gemi ve su araçları ile alakalı tescil, terkin, satış gibi işlemlere yönelik başvuruların vatandaşlarca liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda gerçekleştirilebildiklerini ifade etti. Uraloğlu, “Belge kontrolleri yapıldıktan sonra vatandaşlar randevu ile Liman Başkanlıklarımızda işlemlerini gerçekleştirmekteler. 2024 yılı içinde 97 bin 500 vatandaş randevusu ile 140 bin işlem sicil ve bağlama kütüğü sistemi üzerinden gerçekleştirildi.” şeklinde konuştu.Dijital Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Süreçlerinin YaygınlaştıGemi Acenteleri Bilgi Sistemi, Düzenli Sefer Bilgi Sistemi, Tehlikeli Yük Uygunluk Belgeleri, Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Sistemi, Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi ve IMDG Kod Eğitici Belgesi gibi sistemlerle de dijital başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinin yaygınlaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “2024 yılında bu sistemler üzerinden binlerce başvuru değerlendirildi ve işlemler tamamen dijital ortamda yürütüldü.” açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, dijital çağda denizcilikte olmazsa olmaz işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ilkesi doğrultusunda, deniz ticaretinde ciddi avantaj sağlayan dijital hizmetleri, sektör ile istişare ederek artırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.