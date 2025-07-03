  • USD: 39,96 - 40,03
  • EURO: 46,79 - 46,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Temmuz 2025'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi için Azerbaycan’ın Hankendi şehrine gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Ekleme: 3.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.07.2025 - 01:30 / Editör: Damla Şen Demirkaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrine resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi'ne katılacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi'ne katılmak üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Hankendi şehrini ziyaret edecektir.' açıklamasında bulundu.