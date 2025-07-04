CHP’li belediyelerden 5,7 milyar TL’lik ihale alanlar firarda

Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun yankıları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay imzalı” belediye denetim raporu üzerine, İzbeton A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Eski yönetimin usulsüz ihaleler açmak, hayali hizmetlere ücret ödemek ve toplamda 20 milyar liralık yolsuzlukla suçlandığı soruşturmada “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla en son 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında eski CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 137 şüphelinin sorguları sürüyor.Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 20 şüpheli henüz yakalanamadı. Y.K., D.Ü., A.Ü., Ş.B. Z.B., C.L., S.T. ve Y.Y'nin Yunanistan'a kaçtığı belirlendi. Firarilerin yurt dışına nasıl kaçtığı, kaçışında hangi ilişkilerin devreye girdiği, soruşturmanın diğer boyutunu oluştururken, bu isimlerin siyasi bağlantıları ve ticari faaliyetleri dikkat çekiyor.* Y.K., CHP'nin eski İstanbul İl Yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi. Ortağı olduğu “ÇEVLOG Ayrıştırma” son 7 yılda CHP'li belediyelerden 5,7 milyar TL'lik ihale aldı. Ş.B. ve D.Ü. de aynı şirketin ortaklarından.* Z.B., 2022'de kurulan “Alsancak Global Lojistik A.Ş.”nin sahibi. Henüz sermayesi bile belirlenmeden, kuruluşundan 18 gün sonra İzbeton'dan 22,6 milyon liralık iki ihale aldı.Dosyada “müşteki” sıfatıyla yer alan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceki yönetimi kendisinin şikayet etmediğini savunsa da, olayın aslı öyle değil. Soruşturmanın temelinde “teftiş kurulu raporu” yatıyor. Teftiş kurulu ise belediye başkanı veya onun görevlendirdiği bir kişinin çağırmasıyla harekete geçiyor. Kurulun hazırladığı raporlar, operasyonlarda kritik rol üstleniyor. Yeni Şafak, sürecin nasıl işlediğine mercek tuttu. Teftiş kurulu, belediye başkanı ya da onun görevlendirdiği bir isim tarafından göreve çağırılıyor. İfade alan, belgeleri inceleyen müfettişler, daha sonra rapor hazırlayıp teftiş kurulu başkanına sunuyor. Başkanlık da ilgili raporu, belediye başkanına sunuyor. Belediye başkanı rapordaki tespitlere göre konuyu, adli ve idari bir alana taşıyabiliyor. Yolsuzlukla ilgili önemli tespitlerin bulunduğu bu raporla ilgili, Tugay veya onun yetkilendirdiği bir ismin savcılığı harekete geçirdiği ifade ediliyor. Teftiş raporunun ardından Sayıştay, mülkiye müfettişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce hazırlanan denetim raporları da savcılığa sunuldu.