CHP’li Ayvalık Belediyesi, tarihi mezarlığı otoparka çevirdi!

CHP'li Ayvalık Belediyesi, Müslüman mezarlığını araç parkı yaptı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Ali Bey Adası'nda mübadele zamanı Girit ve Midilli adalarından göç eden Türklere ait 2 bin 403 metrekarelik mezarlık bulunuyordu. 1924 ile 1952 yılları arasında hayatını kaybeden mübadiller gömüldüğü tarihi alan, o yıldan sonra define kapatıldı. Tapu kayıtlarında da mezarlık olarak yer alan CHP'li Ayvalık Belediyesi'nce Belediye Meclisi'nden karar alınman otoparka dönüştürüldü.Ali Bey Adası sakinleri bölgenin otoparka çevirmesine tepki gösterdi. 2021 yılında eski Rum mezarlığı olarak bilinen Agios Nikolaos Mezar Şapeli yıkıntısının kültür varlığı envanteri olarak tescil edilmesini hatırlatan ada sakinleri şunları söyledi: “Mübadil mezarlarının, Rum mezarları kadar kıymeti yok mu?”2005 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı adına Yunanistan'daki Osmanlı eserlerinin envanterini çıkartan Doç. Dr. Neval Konuk, otopark yapılan alanın 1952'ye kadar defin yapılan bir mezarlık olduğunu belirtti. Adanın gerçek adının Yarbay Ali Bey adası olduğunu vurgulayarak ‘Cunda' isminin Yunan kimliğini öne çıkarmak için kasıtlı kullanıldığını da vurgulayan Konuk, “Ayvalık'taki Rum mezarlığını tescil ettiler. Müslüman Türk mezarlığının üzerine otopark yapıyorlar. Rum mezarlığını tescil ederek koruma altına aldılar. Ama bu alanda otoparkın dış duvarlarının inşası sırasında her taraftan kemik çıktı. Mezarlığın üzerine otopark yapılması tarihe saygısızlık, ata mezarlarına saygısızlık, oradaki kültürü yok etmek” diye konuştu.Doç. Dr. Neval KonukAK Parti Belediye Meclis Üyesi Alihan Tavşan, skandal olayı 2 Temmuz'da yapılan Belediye Meclisi Toplantısı'nda gündeme taşıdı. Otopark yapılmak istenen alanda kendi ailesinden 3 kişinin defnedildiğini belirten Tavşan, olayı e-Devlet üzerinden öğrendiğini, bu alanın mutlaka korunması gerektiğini ifade etti.Otopark çalışması sırasında birçok mezar kalıntısı ortaya çıktı.Otopark alanı ile ilgili Belediye Meclisi'nden bir karar çıkmadığını söyleyen Tavşan, bölgenin belediye iştiraki Güzel Ayvalık şirketine devredilerek otoparka dönüştürüldüğünü belirtti. Tavşan, “Orası bizim ilk mübadil mezarlığımız. Oranın tarihi bir miras olarak kalması gerekiyor. Alan çok büyük bu nedenle mezarların olduğu alan tespit edilip bir anıt mezar haline getirilmesi gerekiyor. Tabii bunun dışında kalan alanlar otopark olarak kullanılabilir. Buna bir itirazımız yok. Ama tarihi miras açısından oradaki mezarların olduğu alan kesinlikle koruma altına alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, skandal olaya dair belediye meclisinde açıklama yaptı. Ergin, bölgede sadece birkaç mezar tespit edildiğni onların da başka yere nakledildiğini söyledi.