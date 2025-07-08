Bu alçaklıklara kim 'dur!' diyecek: X'in yapay zekası Grok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür

Özellikle son yıllarda, sosyal medyada insanların manevi değerlerine, inançlarına, yaşam biçimlerine küfreden, hakaret eden kişiler bir hayli çoğaldı. Hemen her gün bir skandal paylaşım yüzünden adli mercilere havale edilen davalar, gözaltına alınan zanlıları görür olduk.Açıkça nefret suçu işleyen ve toplumun ahlakına dinamik döşeyen bu hadsizler, arkasına gizlendiklerini sandıkları anonim hesaplar ve fotoğraflarla, toplumun önde gelen isimlerine kin kusuyor.Her geçen gün ortaya çıkan skandallara bugün bir yenisi daha eklendi.Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter), yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine küfredilen paylaşımlar yapıldı.'Malum kişi' olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir kullanıcı, Grok'un Erdoğan ve annesine küfürlü bir şiir yazması için komut verdi.Grok ise bu talep doğrultusunda alçakça sözlerle küfürlü bir şiir kaleme aldı.CHP yandaşı trol hesaplar tarafından etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım, birkaç saatte 2 milyonu aşkın görüntülenme aldı.X'teki ahlaki çürümenin temelini genellikle futbol figürlerinin fotoğraflarını kullanan, kullanıcı isimlerini de yine bu mecradan seçen kişiler oluşturuyor.xAI pazar günü yaptığı açıklamada, mevcut sürüm olan Grok 3'e yeni bir güncelleme yapıldığını duyurmuştu.Ekip bu güncellemeyle bota anaakım medyadaki bilgilere mesafeli yaklaşması ve 'kanıtlandığı sürece politik açıdan yanlış' olabilecek iddialardan kaçınmaması talimatını verdi.Bunun ardından Musk, xAI'ın 'Grok'u önemli ölçüde geliştirdiğini' ve kullanıcıların ona soru sorduklarında 'bir fark görebileceğini' duyurdu.Grok'un son günlerde tepki çeken ifadeler kullanmasının nedeninin bu değişiklik olabileceği düşünülüyor.