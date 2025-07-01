Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve deprem çalışmaları

1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğan Şener Üşümezsoy, Kırım'dan göç eden Tatar kökenli bir ailenin çocuğudur. 1964-1969 yılları arasında Pertevniyal Lisesi'nde öğrenim gördü.İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1991 yılında profesör unvanını aldı. Akademik kariyeri süresince Almanya'da da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak bulundu. Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) bir dönem görev yaptı.İstanbul Üniversitesi'nde uzun yıllar Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yaptı.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında deprem konusunda yaptığı açıklamalar ve çalışmalarıyla dikkat çekti. Deprem konusunda halkı bilgilendirmeyi amaçlayan birçok projeye imza attı.Depremler ve Türkiye'deki deprem kuşakları hakkında çok sayıda bilimsel makale yayımladı. Ayrıca şu kitapların yazarıdır:Bu eserlerinde depremle ilgili teknik bilgileri sadeleştirerek vatandaşların anlayabileceği şekilde aktarmayı hedefledi.Bunların yanı sıra ekonomi, tarih ve strateji üzerine çeşitli siyasi ve ideolojik değerlendirmelerde de bulunmuştur.