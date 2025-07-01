Leman Dergisi'nden büyük skandal! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret ettiler: O karikatürist gözaltında

Leman dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Yaşanan skandal karikatür olayına ilişkin İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz' ifadelerini kullandı.Leman dergisi yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'i ve Hz. Musa'yı resmetti. Derginin bu karikatürü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu skandala ilişkin açıklamada bulunan Yılmaz Tunç, 'İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez' dedi.SORUŞTURMA BAŞLATILDIHarekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İlgililer hakkında gözaltı kararı verildi.İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLENLERİmtiyaz Sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün; Yurt dışındaYazı işleri müdürü Zafer Aknar; gözaltına alındıYazı işleri müdürü Aslan Özdemir; Yurt dışındaMüessese Müdürü Ali Yavuz; gözaltına alındıGrafiker Cebrail Okçu; gözaltına alındı'FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜYLE İLGİSİ YOKTUR'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Leman Dergisi'nin yayınladığı skandal karikatüre ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz.' ifadelerini kullandı.İşte alçak çizimi yapan o karikatüristGÖZALTINA ALINDIÖte yandan, Peygamber Efendimizi hedef alan alçak karikatürist yakalanarak gözaltına alındı. Çizimi yapan karikatüristin adının Doğan Pehlevan olduğu öğrenildi.O SAYI TOPLATILIYORBaşsavcılık, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı aldı. Öte yandan derginin sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığı duyuruldu.HADSİZ DERGİNİN GRAFİKERİ GÖZALTINA ALINDIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir.' dedi.MÜESSESE MÜDÜRÜNE DE TERS KELEPÇEBakan Yerlikaya, Leman Dergisi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derginin müessese müdürü Ali Yavuz'un da gözaltına alındığını bildirdi.