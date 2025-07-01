Leman Dergisi'nden büyük skandal! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret ettiler: O karikatürist gözaltında
Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize eden Leman Dergisi yeni bir skandala daha imza attı. Sözde dergi, yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'i ve Hz. Musa'yı resmetti. Karikatürün ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek savcıları göreve davet etti. Öte yandan söz konusu skandala ilişkin açıklamada bulunan Yılmaz Tunç, "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez" dedi. Ayrıca, alçak çizimi yapan karikatürist gözaltına alınırken, adının Doğan Pehlevan olduğu öğrenildi.
Leman dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Yaşanan skandal karikatür olayına ilişkin İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz' ifadelerini kullandı.
Leman dergisi yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'i ve Hz. Musa'yı resmetti. Derginin bu karikatürü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu skandala ilişkin açıklamada bulunan Yılmaz Tunç, 'İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez' dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İlgililer hakkında gözaltı kararı verildi.
İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLENLER
İmtiyaz Sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün; Yurt dışında
Yazı işleri müdürü Zafer Aknar; gözaltına alındı
Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir; Yurt dışında
Müessese Müdürü Ali Yavuz; gözaltına alındı
Grafiker Cebrail Okçu; gözaltına alındı
'FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜYLE İLGİSİ YOKTUR'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Leman Dergisi'nin yayınladığı skandal karikatüre ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz.' ifadelerini kullandı.
İşte alçak çizimi yapan o karikatürist
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, Peygamber Efendimizi hedef alan alçak karikatürist yakalanarak gözaltına alındı. Çizimi yapan karikatüristin adının Doğan Pehlevan olduğu öğrenildi.
O SAYI TOPLATILIYOR
Başsavcılık, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı aldı. Öte yandan derginin sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığı duyuruldu.
HADSİZ DERGİNİN GRAFİKERİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir.' dedi.
MÜESSESE MÜDÜRÜNE DE TERS KELEPÇE
Bakan Yerlikaya, Leman Dergisi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derginin müessese müdürü Ali Yavuz'un da gözaltına alındığını bildirdi.