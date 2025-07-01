Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli maaşı düzenlemesi ne zaman yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK, Bağkur emekli maaş zamları belli olacak. Yaklaşık 4 milyon kişi en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme için gün sayıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan 'Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız' dedi.GEREKLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAKBakan Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından en düşük emekli ücreti ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, en düşük emekli ücretinin yükselmesine ilişkin 6 aylık enflasyon oranlarını işaret ederek, ''3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız.Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra meclise sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili sayın grup başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için' açıklamasında bulundu.SON TEKLİFİMİZİ BU HAFTA SUNACAĞIZKamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin de konuşan Işıkhan, ''Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum' ifadelerine yer verdi.ABDULLAH GÜLER'DEN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASIAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün TBMM'de yaptığı konuşmada emekli maaş zamlarına yönelik şu ifadeleri kullandı:En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir görüşme yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine Maliye Bakanımızdan gerekli etki analizleri için bilgileri istedik.Onlar gelecek. Perşembe günü yani 3 Temmuz itibariyle TÜİK verileri açıklanacak. Memur zammı, memur emeklileri ve SSK Bağ-Kurlulara uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 bin TL, bu rakam 3 milyon 716 bin civarında emeklilere uygulanıyor. Kanun teklifinin perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu konuda yönetmelik değişikliği yapıyoruz. Teklifimizde usul ve esasların yönetmelikle belirleneceğine dair maddemiz var. Bu maddede o rakamı değerlendireceğiz