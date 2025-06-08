Gaziantep'te 16 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu

Gaziantep'in Araban ilçesinde 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları 16. gününde de aralıksız devam ederken acı haber geldi.24 Mayıs'ta ailesiyle birlikte Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i bulmak için sürdürülen arama çalışmaları bugün de devam etti.ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİJandarma, AFAD, gönüllü sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, insansız hava araçları (İHA), drone'lar, iz takip köpekleri, su altı arama ekipleri, itfaiye ve gece görüş ekiplerinin katıldığı geniş çaplı operasyonlarda koordineli ve kesintisiz bir şekilde arama faaliyetleri sürdürülüyordu.CANSIZI BEDENİ BULUNDUBugün de devam eden arama çalışmalarında, kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu.BABASI TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİKonuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, Onurcan Özdemir'in cansız bedeninin babası tarafından teşhis edildiğini ifade etti.Valilik, 'İlimiz Araban İlçesi Elif Mahallesi'nde 24.05.2025 günü saat 16.00 sıralarında Onurcan Özdemir isimli çocuğun kaybolması olayı ile ilgili olarak 24.05 2025 günü saat 17.05'ten itibaren sürdürülen arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada 08.06.2025 tarihinde aramaların (16. gününde) Elif Mahallesi Kırkak mevkiinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asyş. Bot Tim K. lığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde Onurcan Özdemir'e ait olabileceği değerlendirilen ceset, Baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.