Kahramanmaraş'ta buruk bayramlaşma

Asrın felaketi depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları bayram namazının ardından Kapıçam Deprem Şehitleri Mezarlığı’na akın etti. Duaların edildiği mezarlıkta, hüzünlü anlar yaşandı.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınlarının kabirlerinin bulunduğu Kapıçam Deprem Şehitleri Mezarlığı'na gitti. Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını kabirleri başında andı.Bayram namazının ardından mezarlıkta dua edip gözyaşı döken vatandaşlar, mezarları temizleyip Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşların sevdiklerinin kabri başında gözyaşı döktüğü görüldü.